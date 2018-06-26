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Президент Македонии отказался подписать соглашение об изменении названия страны


26.06.2018   15:08
Президент Македонии отказался подписать соглашение о смене названия страны. По информации местных СМИ, Джорге Иванов заявил, что у него нет мандата для подписания документа.

«Соглашение ставит Республику Македонию в положение рабства и зависимости относительно другой страны — Греции», — считает президент.

Согласно конституции Македонии, в случае наложения вето президентом государства, закон снова вернется в парламент. За документ должны проголосовать абсолютным большинством от общего числа депутатов. Для преодоления вето парламенту Македонии необходимо по меньшей мере 61 голос.

Согласно оформленному соглашению между Скопье и Афинами, новое название бывшей югославской республики будет — Республика Северная Македония.






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