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Субари не будет в новом составе правительства
26.06.2018 15:36
Министр по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии Созар Субари заявляет, что его не будет в новом составе правительства.
«Вы узнаете о наших планах позднее. Единственный ответ, о котором я могу сказать наверняка, это – нет. Вы не увидите меня в новом правительстве», — заявил Созар Субари.
На вопрос – будет ли он кандидатом в президенты от «Грузинской мечты», Созар Субари ответил отрицательно и заявил, что не будет.
Согласно структурным изменениям, министерство по делам вынужденно перемещённых с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Грузии упраздняется и его функции распределятся на три разных ведомства. Функция расселения беженцев переходит к министерству инфрастуктуры, миграцию будет совмещать МВД, а социальную политику – министерство здравоохранения.
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