Депутат от ЕНД прогнозирует нулевой результат структурных изменений в правительстве

26.06.2018 15:52 Пока реально не сократятся негодные и бюрократические расходы бюджета, результат структурных изменений будет нулевым, - об этом журналистам заявил председатель парламентской фракции «Национального движения» Роман Гоциридзе. По его словам, за структурными изменениями должны последовать немедленные изменения в бюджете.



«Правительство должно нам показать, где те 120 миллионов лари, которые они планируют сэкономить. На самом деле они лгут, потому что происходит только лишь механическая перегруппировка. Это похоже на слияние министерств сельского хозяйства и окружающей среды, когда все осталось также, в том числе, нижние структуры, более того, на три миллиона увеличился фонд зарплат», - заявил Роман Гоциридзе.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил структурные изменения в правительстве. На брифинге в администрации правительства он заявил, что в результате изменений останется 10 министерств и 1 аппарат государственного министра.



Анонсированные Мамукой Бахтадзе структурные изменения таковы: министерство культуры и спорта сольется с министерством образования и науки, министерство по исполнению наказаний – с министерством юстиции, министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению упраздняется, его ведомства перераспределятся по трем разным ведомствам: направление расселения беженцев перейдет в министерство регионального развития и инфраструктуры, компонент миграции – к МВД, а социальная политика – к министерству здравоохранения. Кроме этого, Агентство религии присоединится к аппарату госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства, а компонент пространственного развития минэкономики перейдет в министерство регионального развития и инфраструктуры.















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