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Саакашвили обжаловал приговор Дангадзе о 5 годах тюрьмы условно


26.06.2018   15:58
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили обжаловал условный приговор своему соратнику Севериону Дангадзе.

Соответствующую апелляционную жалобу 22 июня подал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Как свидетельствует информация на сайте Апелляционного суда Киева, согласно распределению, дело будет рассматривать коллегия судей во главе с Ольгой Юрдигой.

Дата рассмотрения еще не назначена.

Согласно данным, указанным на странице суда, защита Саакашвили осбжалует приговор Дангадзе, согласно которому последнего признали виновным по ч. 3 статьи 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией) Уголовного кодекса.

Согласно предписанию, Дангадзе получил 5 лет тюремного заключения с испытательным сроком 3 года.

В комментарии "Украинской правде" Чернолуцкий пояснил, что защита Саакашвили обжалует засекреченное решение судьи Печерского райсуда Киева Олега Белоцерковца, к содержанию которого адвокаты не смогли получить доступ.

"Подана апелляционная жалоба по Дангадзе на решение судьи Белоцерковца, который его засекретил... Мы пытались получить разъяснения по этому решению согласно 380 статье УПК, а также пытались получить доступ к этому решению, чтобы изучить его и узнать, идет ли речь там о Саакашвили, или нет. Нам было отказано, поэтому мы были вынуждены обжаловать это решение", – сказал адвокат.

Как сообщалось, руководителя киевской областной ячейки партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе выпустили из-под стражи в мае.

Дангадзе якобы пошел на сделку со следствием и полностью подтвердил факт сотрудничества Саакашвили с человеком из окружения Виктора Януковича Сергеем Курченко.

РНС заявил, что Дангадзе заключил сделку со следствием "под давлением репрессий и угроз".

Правоохранители заявляли о финансировании акций Саакашвили Курченко.

Прокуратура утверждает, что Дангадзе "по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к олигарху Сергею Курченко, который скрывается от правоохранителей в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки".






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