Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вопросы Агентства религии тесно связаны с принципом гражданского равенства и интеграции - Цихелашвили


26.06.2018   16:02
Деятельность Государственного агентства по вопросам религии и аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства тесно связана друг с другом, считает госминистр Кетеван Цихелашвили.

«Вопросы, решением которых занимается Агентство религии, очень тесно связаны с принципом гражданского равенства и интеграции. В целом, принцип гражданского равенства и интеграции основан на том, что каждый человек в нашей стране, независимо от этнической и религиозной принадлежности, равен и должен быть вовлечен во все сферы жизни страны. Естественно, это является тем вопросом, который актуален, важен и станет одним из одних направлений деятельности аппарата государственного министра», — заявила Кетеван Цихелашвили.

Государственное агентство по вопросам религии Грузии было создано в 2014 году. До сегодняшнего дня оно непосредственно подчинялось премьер-министру. Сегодня Мамука Бахтадзе заявил, что Государственное агентство по вопросам религии Грузии объединят с аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Средний европейский показатель опоздания авиарейсов возрос на 19 минут
Экспорт Грузии в мае вырос на 50,2%
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,3 тысячи долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Чечни покинет свой пост после назначения советником президента РФ
Имя нового премьера Чечни станет известно на следующей неделе
Армения приглашена на саммит НАТО в июле
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна