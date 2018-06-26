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Вопросы Агентства религии тесно связаны с принципом гражданского равенства и интеграции - Цихелашвили
26.06.2018 16:02
Деятельность Государственного агентства по вопросам религии и аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства тесно связана друг с другом, считает госминистр Кетеван Цихелашвили.
«Вопросы, решением которых занимается Агентство религии, очень тесно связаны с принципом гражданского равенства и интеграции. В целом, принцип гражданского равенства и интеграции основан на том, что каждый человек в нашей стране, независимо от этнической и религиозной принадлежности, равен и должен быть вовлечен во все сферы жизни страны. Естественно, это является тем вопросом, который актуален, важен и станет одним из одних направлений деятельности аппарата государственного министра», — заявила Кетеван Цихелашвили.
Государственное агентство по вопросам религии Грузии было создано в 2014 году. До сегодняшнего дня оно непосредственно подчинялось премьер-министру. Сегодня Мамука Бахтадзе заявил, что Государственное агентство по вопросам религии Грузии объединят с аппаратом государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.
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