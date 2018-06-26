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«Европейская Грузия» и ЕНД не поддержат структурные изменения правительства


26.06.2018   16:53
Парламентские оппозиционные партии "Европейская Грузия" и "Национальное движение" не поддержат структурные изменения правительства. А "Альянс патриотов" примет решение после того, как наряду со структурными изменениями будет известен новый кабинет министров.

"Правительственные изменения не должны принимать такой характер, будто бы это делается для того, чтобы отпустить менее обиженных министров. Это не должно превратиться в акцию сокращения министров"- говорит председатель ЕНД Роман Гоциридзе.

"Этот расчет не сопровождали структурные изменения ни Квирикашвили, ни Бахтадзе. К сожалению, и на этот раз произойдет то же самое. Я не жду, что будут сделаны шаги для преодоления бедности в стране"- заявляет член парламентского меньшинства "Европейская Грузия" Зураб Чиаберашвили.







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