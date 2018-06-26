Пост министра финансов может занять экс-президент НБГ, проживающий ныне в США

26.06.2018 17:16 Пост министра финансов Грузии, возможно, займет проживающий в США экономист-грузин Давид Амаглобели. Информацию об этом распространяет телекомпания «Маэстро».



Давид Амаглобели с ноября 2007 года по февраль 2009-го исполнял обязанности президента Национального банка Грузии. В разное время он работал старшим специалистом в комитете экономической политики и реформ парламента Грузии, в 1999-2001 гг. параллельно с учебой в США работал ассистентом профессора в Государственном университете Орегона. Кроме того, с 2001 года Давид Амаглобели работал в Министерстве по налогам и сборам Грузии начальником управления. В 2002-2003 гг. - национальным экспертом в подкомиссии по монетарным и фискальным вопросам программы снижения бедности и экономического роста.



Давид Амаглобели также работал в представительстве Грузии в Международном валютном фонде, фискальным экспертом, в 2004 году был заместителем министра финансов. С марта 2005 года по ноябрь 2009 года Давид Амаглобели занимал пост вице-президента Национального банка Грузии, с ноября 2007 года по февраль 2009 года он исполнял обязанности президента Нацбанка.















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