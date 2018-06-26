Концепция малого правительства - министры ждут окончательного решения премьера

26.06.2018 17:41 Министры комментируют вопросы в связи с малым правительством, но члены правительства избегают говорить о персональных изменениях в присутствии СМИ.



Известно, что ведомство государственного министра укрупнится, к нему присоединяется агентство религии.



"Премьер сам представит новый состав кабинета, новшество с точки зрения того, что я сейчас курирую, в том, что к аппарату государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства присоединяется Агентство по делам религии"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Должность министра иностранных дел на данном этапе занимает Давид Залкалиани, но останется ли он главой ведомства пока не известно.



"Поскольку у премьер-министра есть свое видение, разумеется, по всем основным позициям, после того, как будут представлены кандидаты, они будут известны обществу"- заявил Давид Залкалиани.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

