Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Концепция малого правительства - министры ждут окончательного решения премьера


26.06.2018   17:41
Министры комментируют вопросы в связи с малым правительством, но члены правительства избегают говорить о персональных изменениях в присутствии СМИ.

Известно, что ведомство государственного министра укрупнится, к нему присоединяется агентство религии.

"Премьер сам представит новый состав кабинета, новшество с точки зрения того, что я сейчас курирую, в том, что к аппарату государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства присоединяется Агентство по делам религии"- заявила Кетеван Цихелашвили.

Должность министра иностранных дел на данном этапе занимает Давид Залкалиани, но останется ли он главой ведомства пока не известно.

"Поскольку у премьер-министра есть свое видение, разумеется, по всем основным позициям, после того, как будут представлены кандидаты, они будут известны обществу"- заявил Давид Залкалиани.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Средний европейский показатель опоздания авиарейсов возрос на 19 минут
Экспорт Грузии в мае вырос на 50,2%
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,3 тысячи долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Чечни покинет свой пост после назначения советником президента РФ
Имя нового премьера Чечни станет известно на следующей неделе
Армения приглашена на саммит НАТО в июле
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна