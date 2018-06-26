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Грузия на первом месте в Европе по статистике смертности в ДТП - НПО


26.06.2018   17:43
Грузия на первом месте в Европе по статистике смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Об этом заявил председатель ассоциации транспорта и дорог Давид Месхишвили в интервью телекомпании «Рустави-2».

В 2017 году в Грузии было зафиксировано 2 605 дорожно-транспортных происшествий, из которых 322 – с летальным исходом.
При этом специалисты отмечают, что количество автотранспортных происшествий на дорогах Грузии с каждым годом растет.

Согласно данным НПО, статистика за первые три месяца 2018 года превышает показатели прошлого года за аналогичный период. В этом году из 1015 зафиксированных ДТП, 66 закончились гибелью людей.

«Правительство Грузии не учитывает рекомендации международных экспертов. Например, чтобы было создано специальное ведомство, ответственное за превенцию дорожно-транспортных происшествий при существующих ресурсах», — отмечает Месхишвили.

«Конкретное ведомство, конкретные чиновники должны взять ответственность как за дорожную политику, так и за политику безопасности на дорогах. Они должны разработать долгосрочное видение, проанализировать проблему, просчитать превентивные мероприятия, которые затем осуществит министерство внутренних дел», — заявил представитель неправительственной организации «Общественная инициатива» Васо Урушадзе.

Весной прошлого года парламент Грузии принял ряд законодательных изменений, направленных на ужесточение санкций за нарушение правил дорожного движения.

С 1 июля 2017 года в Грузии задействована новая система подсчета штрафов – на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. В случае досрочного истечения лимита водители лишаются прав.

Кроме того, с 1 июля прошлого года на дорогах Грузии появился «скрытый» патруль — автомобили, передвигающиеся по дорогам без специальных опознавательных знаков и фиксирующие нарушителей ПДД.

Также МВД установило около трех тысяч так называемых «умных» камер, которые заработали с 1 ноября 2017 года. Камеры в автоматическом режиме, без помощи оператора, могут зафиксировать автомобиль, нарушивший правило дорожного движения, и выписать штраф.






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