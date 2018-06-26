Гоциридзе: У нынешней власти нет опиума доверия

26.06.2018 18:20 Председатель парламентской фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе, говоря о новой инициативе премьер-министра Мамуки Бахтадзе о малом правительстве, заявил, что «у нынешней власти нет опиума доверия».



"Заявления, которые мы услышали, очень популистские, говорят, что не коснутся ни одного человека, никого не сократят, очень хорошо, будут выборы, и он хочет завоевать одобрение народа. Но когда говорят, что не коснутся людей, они сами привели этих людей, и в течение последних лет на десятки тысячи увеличилось число государственных чиновников.



Грузия одна из первых в мире по бюрократии, поскольку фактически в статистике занятости мы видим, что все работают в государственной системе, и при этой власти по всем направлениям произошел рост бюрократии.



Когда растет бюрократия, увеличиваются обсуживающие их "блага": машины, топливо, командировки, здания, когда пять человек делают дело одного человека … Будет ли высвобождено какое-нибудь здание после этого слияния? Или где источник экономии 120 миллионов лари? Если мы увидим это в бюджете, мы скажем - молодцы! Вы сделали хорошую реорганизацию, но по тем заявлениям, тому прошлому опыту, что мы получили по прошлой реорганизации, у нас больше скептицизма, чем положительного ожидания.



Думаю, перегруппировки, правительственная реорганизация происходила с целью уволить министров, у нынешней власти нет опиума доверия, возможности принятия решения. Решение принимает один человек, смотрят на баланс каких-то сил, чтобы не обидеть кого-то.



Наверное, эти укрупнения придуманы для того, чтобы безболезненно снять министров. Министру культуры скажут: извини, ты хороший парень, но мы присоединились к Министерству образования, либо будь заместителем министра, либо иди домой.



Проще с Созаром Субари, ему скажут: твое министерство уже не существует, разделилось на три части. Ему не предложат быть даже заместителем. Кто-то в меньшей степени обиженный пойдет в Министерство юстиции. Сейчас к нему присоединяются два министерства, не известно, какой из этих двух министров в каком из них останется. Так что, очевидно, это труд для того, чтобы безболезненно снять министров"- заявил Роман Гоциридзе.

















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