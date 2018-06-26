Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тугуши: Я бы хотел видеть в «списке Отхозория-Татунашвили» больше людей, в том числе российских политиков


26.06.2018   18:57
Главная работа состоит в том, чтобы "Список Отхозория-Татунашвили" дал результат - заявил член "Европейской Грузии" Георгий Тугуши. По его словам, главное, чтобы у людей, которые попали в этот список, создались конкретные проблемы.

"Разумеется, я бы хотел, чтобы здесь было гораздо больше людей, в том числе российских политиков. В то же время список должен быть реалистичным, так, чтобы государства установили перечисленным лицам ограничения"- заявил Георгий Тугуши.

Напомним, в "Список Отхозория-Татунашвили" ввели 33 человека. Известно, что в список попали обвиняемые в пособничестве в незаконном пресечении свободы Арчилу Татунашвили и его групповой пытке, помощник т.н. прокурора оккупированного Ахалгори Давид Гурциев и начальник т.н. отделения комитета безопасности Ахалгори Алик Табоев, а также заочно осужденный за убийство Гиги Отхозория Рашид Канджи-Оглы.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Средний европейский показатель опоздания авиарейсов возрос на 19 минут
Экспорт Грузии в мае вырос на 50,2%
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,3 тысячи долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Чечни покинет свой пост после назначения советником президента РФ
Имя нового премьера Чечни станет известно на следующей неделе
Армения приглашена на саммит НАТО в июле
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна