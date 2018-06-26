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Тугуши: Я бы хотел видеть в «списке Отхозория-Татунашвили» больше людей, в том числе российских политиков
26.06.2018 18:57
Главная работа состоит в том, чтобы "Список Отхозория-Татунашвили" дал результат - заявил член "Европейской Грузии" Георгий Тугуши. По его словам, главное, чтобы у людей, которые попали в этот список, создались конкретные проблемы.
"Разумеется, я бы хотел, чтобы здесь было гораздо больше людей, в том числе российских политиков. В то же время список должен быть реалистичным, так, чтобы государства установили перечисленным лицам ограничения"- заявил Георгий Тугуши.
Напомним, в "Список Отхозория-Татунашвили" ввели 33 человека. Известно, что в список попали обвиняемые в пособничестве в незаконном пресечении свободы Арчилу Татунашвили и его групповой пытке, помощник т.н. прокурора оккупированного Ахалгори Давид Гурциев и начальник т.н. отделения комитета безопасности Ахалгори Алик Табоев, а также заочно осужденный за убийство Гиги Отхозория Рашид Канджи-Оглы.
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