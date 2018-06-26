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На избирательных участках в Грузии по выборам президента Турции победил Мухаррем Индже


26.06.2018   18:59
Согласно официальным данным, на избирательных участках открытых в Грузии на выборах президента Турции победил Мухаррем Индже. Кандидат от оппозиции получил 49,32% голосов избирателей, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган — 36,22%.

Оппозиционная «Народная республиканская партия» показала лучший результат на парламентских выборах, получив 37,2% голосов, правящая партия «Справедливости и развития» набрала 28,7%.

Избирательные участки в Грузии были открыты в посольстве Турции в Тбилиси и генеральном консульстве в батуми. Из зарегистрированных 1799 избирателей свою гражданскую позицию зафиксировали 590 человек, 2 бюллетеня были аннулированы.

Мухаррем Индже набрал большее количество голосов на избирательных участках как в Тбилиси, так и в Батуми, 52,4% и 45,2% соответственно.

Индже показал результат лучше Эрдогана не только в Грузии, но и в России, Украине, США и Иране.

Напомним, что на президентских выборах в Турции победил Реджеп Тайип Эрдоган. Он набрал 52,6% голосов избирателей.






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