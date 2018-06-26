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В США объяснили важность запрета въезда граждан мусульманских стран


26.06.2018   21:18
В Департаменте внутренней безопасности США заявили, что запрет на въезд гражданам Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена являются важными шагами по защите американских граждан и предотвращению терактов в государстве.

В департаменте считают, что положительное решение Верховного суда США подтверждает законность такого запрета.

«Правительство обязано гарантировать, что те, кто хочет въехать в нашу страну, не повредят американскому народу. Хотя у нас есть самая щедрая иммиграционная система в мире, она неоднократно эксплуатировалась террористами и другими злонамеренными акторами, которые стремятся нанести нам вред. Исполнительные действия президента Трампа предпринимают важные шаги для защиты американского народа путем обеспечения надлежащего пересмотра и установления стандартов предотвращения террористической или преступной инфильтрации со стороны иностранных граждан», - говорится в заявлении Департамента.

В Департаменте добавили, что «сегодняшнее постановление подтверждает законность этих критически важных исполнительных действий, и Департамент внутренней безопасности будет продолжать верно выполнять иммиграционные законы нашей страны и относиться к каждому, с кем мы сталкиваемся гуманно и с профессионализмом».

Во вторник, 26 июня, Верховный суд США поддержал решение Дональда Трампа запретить въезд на территорию Соединенных Штатов граждан шести мусульманских стран, а именно Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.






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