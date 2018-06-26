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Премьер-министры Грузии и Турции провели телефонный разговор


26.06.2018   21:22
Между премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом состоялся телефонный разговор.

По информации администрации правительства, Мамука Бахтадзе поздравил турецкого коллегу с успешным проведением выборов и отметил, что Турция является важным партнером Грузии.

Стороны обсудили региональные проекты и дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Турции еще раз выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции Грузии.

Стороны выразили надежду на углубление стратегических партнерских отношений и продолжение успешного сотрудничества в многосторонних форматах.






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