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На сессии ПАСЕ обсудили ухудшение положения прав человека в оккупированных регионах Грузии


27.06.2018   11:14
На Парламентской ассамблее Совета Европы представитель председательства Хорватии говорила об ухудшенном положении прав человека в оккупированных регионах Грузии.

МИД Грузии сообщает, что 25 июня на текущей сессии ПАСЕ выступила с докладом вице премьер-министр, министр по внешним и европейским делам Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Она говорила о приоритетах председательства Хорватии комитета министров Совета Европы.

Основными приоритетами Совета Европы были названы борьба против коррупции, как обязательная предпосылка развития открытого демократического общества, защита прав представителей национальных меньшинств и уязвимых групп, усиление местных самоуправлений, и защита культурного наследия.

Наряду с другими вопросами в своем выступлении представитель председательства Хорватии заострила внимание на ухудшение положения прав человека в оккупированных регионах Грузии, и выразила желание в связи с прекращением огня в Украине.

В рамках данного вопроса председатель Хорватии также распространила документ, в котором подчеркиваются актуальные вопросы, рассмотренные на 128-м министериале Совета Европы. Важно, что в документе рассматривается существующее положение Совета Европы с Грузией, и с данной точки зрения внимание заостряется на консолидированный отчет Генерального секретаря организации в связи с конфликтом в Грузии, и на элементы решения, принятого комитетом заместителей министров в мае текущего года.

В документе выражен призыв по отношению силы, осуществляющей эффективный контроль оккупированных регионов Грузии, отреагировать на ухудшенное положение прав человека, и обеспечить мирное возвращение вынужденно перемещенных лиц. В документе есть также призыв к Российской Федерации, впустить органы мониторинга Совета Европы на оккупированные территории Грузии.







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