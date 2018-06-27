Конгрессмен Тед По: Грузия должна стать членом НАТО

27.06.2018 11:18 Двухпартийный акт в поддержку Грузии подтверждает полную поддержку Соединенных Штатов Америки в отношении Грузии и также нашу позицию, что Грузия должна стать членом НАТО – об этом конгрессмен Тед По заявил после встречи с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



«Конгресс очень четко должен подтвердить свою верность Грузии и ее независимости. Также, часть территорий Грузии оккупирована иностранной силой, Россией, что является неприемлемым. США не поддерживают оккупацию Россией одной трети территорий Грузии. Когда мы примем законодательный акт, и думаем, что так и произойдет, это будет еще одним хорошим признаком единства Грузии и Соединенных Штатов Америки», — заявил Тед По.



По информации пресс-службы парламента Грузии, двухпартийный законопроект в поддержку Грузии (Georgia Support Act), представленный сопредседателями группы друзей Грузии в Конгрессе США еще раз подчеркивает твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции страны.



Особое внимание в документе уделяется сотрудничеству США и Грузии в области обороны и безопасности, и в соответствии с актом, государственный секретарь США обязан представить пятилетнюю стратегию сотрудничества с Грузией в этом направлении.



Законопроектом Конгресс призывает Торгового представителя США предпринять эффективные шаги в направлении начала переговоров по соглашению о свободной торговле с Грузией.



Законодательным актом Конгресс требует запрета на въезд в США и введение санкций путем ареста финансовых активов в отношении всех тех лиц, которые с непосредственным участием или путем оказания помощи ответственны за грубые нарушения прав человека на территориях оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона.



Законодательным актом Конгресс осуждает оккупацию Россией оккупированных территорий Грузии – Абхазии и Цхинвали; также случаи нарушения прав человек в оккупированных регионах, убийства Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули. Таким образом, законопроект откликается на двухпартийную резолюцию парламента Грузии «О грубом нарушении Российской Федерацией прав человека в оккупированных регионах Абхазии и Цхинвали и «списке Отхозория-Татунашвили».















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