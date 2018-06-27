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Каладзе требует демонтировать кондиционеры и трубы с фасадов реабилитированных зданий


27.06.2018   11:53
Каха Каладзе поручил Cлужбе надзора мэрии Тбилиси зафиксировать все факты повреждения фасадов на новоотреставрированных исторических зданиях города.

Как заявил Каладзе на заседании правительства Тбилиси, участились факты, когда исходя из бытовых нужд население уродует фасады отреставрированных зданий кондиционерами, отопителями, трубами и иным образом. По его словам, собственникам будут даны разумные сроки на демонтаж в добровольном порядке, после чего власти за счет города вновь отремонтируют нанесенные зданию повреждения. Мэр столицы выразил надежду, что демонтаж будет осуществлен своевременно, и властям не потребуется прибегать к более строгим мерам.

Каладзе отметил, что в 2016 году на реабилитацию проспекта Агмашенебели было потрачено 30 миллионов лари, а в данное время осуществляются проекты по реабилитации исторической территории ареала площадей Гудишвили и Орбелиани, бюджет которых составляет 110 миллионов лари.

«Целью реабилитационных работ является восстановление исторического облика города» — напомнил мэр Тбилиси.

Каладзе подчеркнул, что обустройство бытовой инфраструктуры не должно осуществляться за счет повреждения и нарушения фасадов, и выразил надежду, что подобные факты в будущем не повторятся.






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