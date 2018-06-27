Премьер-министр передал беженцам в Зугдиди квартиры

27.06.2018 12:18 «Этот день для каждого из нас эмоциональный — сегодня 240 грузинских семей получат квартиры, получат место, где будут жить. Место, откуда они смогут, чтобы дети безопасно ходили в сады и школы. Это очень важно, но это не заменит нашу главную боль. Сегодня не день для поздравлений, поздравления будем принимать тогда, когда справедливость будет восстановлена и все мы вернемся в наши семьи», — с этими словами премьер — министр Мамука Бахтадзе обратился к семьям беженцев, которым сегодня в Зугдиди были переданы квартиры.



Глава правительства поблагодарил всех, кто внес свой вклад в своевременное окончание строительства и отметил, что в будущем году квартиры будут переданы еще 360-ти семьям беженцев, строительство которых уже начато.



«Хочу сказать, что для меня очень знакома та боль, которую испытавает каждый из вас. Члены моей семьи из Очамчире. Большую часть своего детства я провел в Очамчире и я хорошо знаю, что все это значит. Каким должен быть ответ на эти вызовы — ответ с нашей стороны должен быть то единодушие, твердость характера, что показал каждый из вас и показал будущему поколению. Единодушие, твердость характера, образование — когда мы все это успешно сделаем, хочу каждому из вас с полной ответственностью заявить и пообещать, что наше заветное желание обязательно исполнится», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер — министр обратил внимание на важность успешного осуществления проекта «Дом в селе».



«Несмотря на то, что темпы значительно выросли, этого недостаточно, и мы должны сделать больше, построить больше квартир и также необходимо, чтобы с большим масштабом осуществить проект «Дом в селе», — заявил глава правительства в Зугдиди, где передал семьям беженцев квартиры.















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