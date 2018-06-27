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Бахтадзе: Война – боль и прошлое, а наше будущее – мир и развитие


27.06.2018   12:27
«Война – боль и прошлое, а наше будущее – мир и развитие», — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на встрече с местными жителями во дворце Дадиани в Зугдиди.

Как отметил Мамука Бахтадзе, крепкая Грузия и Грузия европейского лада означает крепкие уголки и крепкие регионы.

«Мы прямо заявили, что именно развитая и Грузия на европейский лад является безальтернативным предложением для наших абхазских братьев, чтобы мы вместе продолжали строить крепкое государство. Так и будет. Для этого нам нужно единодушие, нам нужно достичь конкретных задач. Для этого нам нужно то, что оставили нам предки, это – твердость характера, это устойчивость к тем вызовам, которые й нас есть. Что означает крепкая Грузия и Грузия европейского лада, это означает крепкие уголки и крепкие регионы. Это означает, что все уголки Грузии должны быть развиты, это означает, что мы должны максимально использовать преимущества наших уголков и наших регионов. С этой точки зрения Самегрело является уникальным уголком для нас и нашей государственности и нашей экономики», — заявил Мамука Бахтадзе.






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