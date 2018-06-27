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Кобахидзе: Инициированный в Конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является важнейшим историческим документом
27.06.2018 12:57
«Впервые происходит, когда в Конгрессе США, по инициативе наших друзей, поступает такой акт – это действительно историческое событие», — об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе после встречи с конгрессменами Тедом По и Джерри Коннолли.
Ираклий Кобахидзе поблагодарил конгрессменов за инициирование законопроекта в поддержку Грузии в Конгрессе. По его словам, в документе отображены стоящие перед нашей страной вызовы и подтверждается четкая поддержка по всем направлениям.
«Здесь речи идет, в том числе и о Российской агрессии, о том положении, которое создано на оккупированных территориях. Здесь осуждаются те события, которые осуществляются со стороны России на оккупированных территориях, в том числе, факты грубого нарушения прав человека.
Также речь идет о том, в какой форме должна осуществиться поддержка Грузии со стороны американских властей. В том числе, речь идет об углублении торговых отношений, дальнейшем развитии политических отношений. Это — важнейший, исторический документ, и я надеюсь, что этот документ будет поддержан в американском конгрессе», — заявил председатель парламента Грузии.
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