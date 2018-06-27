Из-за аварийности здания офис общественного защитника приостановит работу

27.06.2018 13:41 Аппарат народного защитника Грузии переходит на режим чрезвычайной ситуации, и до 2 июля 2018 года приостановит рабочий процесс. Причиной является аварийное здание.



По информации ведомства, согласно заключению экспертизы, была установлена третья степень повреждения здания; Кроме того, текущие на прилегающей территории реабилитационные работы вызывают толчки, которые создают дополнительную угрозу для аварийного здания.



Чтобы не прекращать делопроизводство, у граждан будет возможность оставить свои заявления в приемной, но их регистрация удастся только с понедельника. Изменение также коснется группы реагирования горячей линии. Подключение к оператору временной горячей линии будет доступно по номеру 598083006. А также по адресу электронной почты info@ombudsman.ge



В ведомстве заявили, что на следующем заседании правительства запланировано выделить дополнительные средства для аппарата общественного защитника, что позволит им нанять временную площадь для офиса. Аппарат народного защитника приложит все усилия, чтобы процессу производства дел не создавались препятствия.

















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