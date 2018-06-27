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Задержания по делу об убийстве двух подростков, как видно, продолжатся - глава МВД
27.06.2018 13:50
«У нас есть несколько новых задержанных в рамках выделенного дела об убийстве на улице Хорава и как видно, эти задержания продолжатся», — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария в связи с вопросом журналистов насчет созданной временной парламентской комиссией по изучению дела об убийстве на улице Хорава.
«В направлении трагедии случившейся на улице Хорава создана парламентская комиссия. Комиссия начала работу совсем недавно и она продолжается. Я сделаю комментарий в связи с убийством на улице Хорава после того, как члены комиссии завершат работу.
На данном этапе, комиссия пока не показала результатов, так как срок её работы три месяца, а работает она всего три дня. Закроем эту тему. Существует отдельное дело, которое было выделено 27 декабря.
В рамках этого дела, мы не исключаем ни одного варианта развития событий. Как вы знаете, в рамках выделенного дела об убийстве на улице Хорава и как видно, эти задержания продолжатся», — заявил Георгий Гахария.
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