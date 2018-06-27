Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержания по делу об убийстве двух подростков, как видно, продолжатся - глава МВД


27.06.2018   13:50
«У нас есть несколько новых задержанных в рамках выделенного дела об убийстве на улице Хорава и как видно, эти задержания продолжатся», — заявил министр внутренних дел Георгий Гахария в связи с вопросом журналистов насчет созданной временной парламентской комиссией по изучению дела об убийстве на улице Хорава.

«В направлении трагедии случившейся на улице Хорава создана парламентская комиссия. Комиссия начала работу совсем недавно и она продолжается. Я сделаю комментарий в связи с убийством на улице Хорава после того, как члены комиссии завершат работу.

На данном этапе, комиссия пока не показала результатов, так как срок её работы три месяца, а работает она всего три дня. Закроем эту тему. Существует отдельное дело, которое было выделено 27 декабря.

В рамках этого дела, мы не исключаем ни одного варианта развития событий. Как вы знаете, в рамках выделенного дела об убийстве на улице Хорава и как видно, эти задержания продолжатся», — заявил Георгий Гахария.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минеральная вода «Ликани» в новой упаковке уже на прилавках
«Казмунайгаз» продал еще один актив в Грузии
Активы грузинских коммерческих банков выросли на 351, 9 млн.
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Список Отхозория-Татунашвили» - последуют ли реальные результаты против его фигурантов?
МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Отвечать за исполнение «списка Отхозория – Татунашвили» поручено министерствам иностранных дел и юстиции
Верховный суд Чечни отказался выпустить правозащитника Титиева из-под стражи
Армения пригласила Азербайджан и Турцию в Ереван на заседание ПАЧЭС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна