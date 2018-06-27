Маргвелашвили: Представленный в конгресс двухпартийный законопроект подтверждает поддержку Грузии со стороны США

27.06.2018 13:53 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили откликнулся на представление в конгрессе США законопроекта в поддержку Грузии.



«Я рад тому, что под председательством группы дружбы Грузии в конгрессе США представлен в поддержку Грузии двухпартийный законопроект (“Georgia Support Act”). Упомянутый законодательный акт подтверждает поддержку Грузии со стороны США», - написал президент Грузии в Twitter.



15 марта текущего года президент Грузии на проведенной в Вашингтоне, в конгрессе США пресс-конференции выступил с инициативой о принятии акта в поддержку Грузии.



«Акт в поддержку Грузии был бы логическим шагом для поддержки и укрепления этих особенных отношений. Акт в поддержку Грузии объединит все существующие форматы сотрудничества, а также породит новые форматы. Он обеспечит как долгосрочную стабильность нашего народа, так и защиту интересов США в регионе», - отметил президент Грузии.















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