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В 2015-2017 годах были депортированы 11 428 граждан Грузии - IDFI


27.06.2018   14:05
Неправительственная организация Институт развития свободы информации (IDFI) публикует информацию в связи с депортацией граждан Грузии, которая основана на официальных данных министерства внутренних дел.

НПО изучила данные за 2015-2017 годы. В результате исследования установлено, что за два года зафиксировано 11 428 случаев депортации граждан Грузии.

В 2015 году было зафиксировано 3688 случаев депортации, в 2016 году – 3601, а в 2017 году – 4126. По этим данным видно, что количество случаев депортации растет.

Чаще всего граждан Грузии высылают из Турции, Германии, Израиля и России.

Несмотря на то, что больше всего граждан Грузии было депортировано из Турции, данные за 2017 год снизились по сравнению с 2015 годом. В 2017 году было зафиксировано 1868 случаев, а в 2015 году – 2133.

Показатели депортации увеличились в случае Германии. Если в 2015 году из этой страны зафиксировано 174 случая депортации граждан Грузии, то в 2017 году этот показатель вырос до 457. Увеличено и количество депортаций из России. Меньше всего граждан Грузии выслали из Бельгии.






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