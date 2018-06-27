В 2015-2017 годах были депортированы 11 428 граждан Грузии - IDFI

27.06.2018 14:05 Неправительственная организация Институт развития свободы информации (IDFI) публикует информацию в связи с депортацией граждан Грузии, которая основана на официальных данных министерства внутренних дел.



НПО изучила данные за 2015-2017 годы. В результате исследования установлено, что за два года зафиксировано 11 428 случаев депортации граждан Грузии.



В 2015 году было зафиксировано 3688 случаев депортации, в 2016 году – 3601, а в 2017 году – 4126. По этим данным видно, что количество случаев депортации растет.



Чаще всего граждан Грузии высылают из Турции, Германии, Израиля и России.



Несмотря на то, что больше всего граждан Грузии было депортировано из Турции, данные за 2017 год снизились по сравнению с 2015 годом. В 2017 году было зафиксировано 1868 случаев, а в 2015 году – 2133.



Показатели депортации увеличились в случае Германии. Если в 2015 году из этой страны зафиксировано 174 случая депортации граждан Грузии, то в 2017 году этот показатель вырос до 457. Увеличено и количество депортаций из России. Меньше всего граждан Грузии выслали из Бельгии.















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