На президентские выборы из бюджета будут потрачены 39 млн лари

27.06.2018 14:17 На президентские выборы в Грузии из бюджета потратят 39 млн лари, — об этом журналистам заявила председатель Центральной избирательной комиссии.



По словам Тамар Жвания, эта сумма полностью охватывает расходы избирательной администрации.



«Эта сумма будет потрачена по разным направлениям, в том числе и на расходы участковых комиссий избирательной администрации, так и политических представителей, также на телевизионные рекламы. Сумма охватывает закупку избирательной администрацией разных товаров и обслуживания. Мы уже давно начали готовиться. Уже провели много тренингов для развития разных навыков в областных избирательных комиссиях. Проходит тренинг потенциальных юристов, также мы осуществляем разные образовательные проекты для молодежи и думаю, эти выборы встретим более подготовленными, чем ранее», — заявила Тамар Жвания.















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