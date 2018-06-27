Премьер-министр пояснил причины объединения министерств образования и культуры и спорта

27.06.2018 14:25 В Зугдиди премьер-министр Мамука Бахтадзе встретился с местным населением. В своем выступлении премьер-министр говорил об осуществленных в правительстве структурных изменениях, и запланированных в регионе инфраструктурных проектах.



В то же время Мамука Бахтадзе пояснил причины объединения министерств образования и культуры и спорта.



"Мы хорошо осознаем, какие у нас вызовы, и ответственность. Сильная Грузия означает сильные регионы. Вам известно, что мы планируем объединение Министерства образования и Министерства культуры и спота. Это в действительности три направления, дополняющие друг друга. Ни образование не может быть самодостаточным, ни спорт и культура для того, чтобы получить такую среду, где наши граждане, начиная от детского сада заканчивая университетом и профессиональным училищем, смогут как получить образование, так и ощутить культуру и значимые ценности, оставленные нам нашими предками"- заявил Мамука Бахтадзе.

















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