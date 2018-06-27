Столтенберг: Решение о членстве в НАТО примет сама Грузия и 29 членов альянса

27.06.2018 15:01 «Решение о членстве в НАТО примет сама Грузия и 29 союзников альянса, другие в этот процесс вмешаться не смогут», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Дойче Велле».



На вопрос журналиста, есть ли у Грузии, Украины и Молдовы возможность стать членом альянса, генеральный секретарь НАТО заявил, что это решать только данным странам и 29-ти членам альянса.



«Мы поддерживаем стремление Грузии, Украины и Молдовы стать членами НАТО. Мы помогаем Грузии в проведении реформ. Также помогаем и Украине. Вопрос о членстве данных двух стран в НАТО решат только они сами и 29 членов альянса. Кроме них, в данный процесс никто не вмешается и не заблокирует. У России нет права решать, что должны делать её соседи», — заявил Столтенберг.



В интервью генсек заявил, что НАТО не хочет соревноваться с Россией в гонке вооружений, однако альянс вынужден отвечать на угрозы и наращивать военное присутствие в странах Балтии, Польше, Черноморском регионе.



«Мы не напрягаем Россию и не отвечаем танками на танки, или ракетой на ракету, или ядерным оружием на ядерное оружие. Но мы должны быть уверены, что у НАТО есть возможность адаптации, если мы увидим, что Россия привлечет еще больше инвестиций для военных технологий или если она применит военную силу против своих соседей. Мы это видели в Грузии и наблюдаем сейчас в Украине. Российские военные также находятся в Молдове, без согласия этих стран. В последние годы у России сформировалось такое поведение и мы прибегнем к ответным мерам», — заявил генеральный секретарь НАТО.















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