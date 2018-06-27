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Интерес к обустройству подземных парковок в Тбилиси не проявила ни одна компания
27.06.2018 15:15
Мэр Тбилиси начал заседание столичного правительства с рассмотрения вопроса строительства подземных паркингов.
По словам Кахи Каладзе, паркинги должны были быть устроены на Вокзальной площади, в Варкетили, и на территории, прилегающей к скверу Гегешидзе. По словам Каладзе, 22 июня закончилось выражение интересов, но не поступило заявки ни одной компании, заинтересованной строительством мест подземного паркинга.
"Эти процессы возглавляли конкретные политические партии, и на самом деле постыдно то, что тогда происходило, и была попытка ввести общество в заблуждение. Были обвинения, что муниципалитет принял неразумное решение. Однако факт налицо, у нас объявлено, что мы за 1 лари отдаем места бизнес сектору, а также политическим партиям, которые тогда требовали, чтобы мы дали им эти земельные участки, и, дескать, мы сделаем подземные паркинги. Вот, пожалуйста, представлены три локации, и мы передадим их вам, но я уверен, у вас нет такой возможности"- заявил Каха Каладзе.
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