Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бахтадзе: Система финансирования студентов будут усовершенствована


27.06.2018   16:10
Мы планируем усовершенствовать существующую модель финансирования, которую предлагаем студентам, и внести компоненты, которые дадут студенту больше свободы для выбора профессии, университета или училища, в котором он желает продолжить обучение, — об этом премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе заявил на встрече с молодежью в Ботаническом саду в Зугдиди.

По словам премьера, очень важными компонентами реформы образования являются свободный выбор и конкуренция.

«Мы думаем, что это не должно быть замкнуто административными рычагами, так как именно свободный выбор должен обеспечить то, чтобы мы получили более высококвалифицированные методы обучения в наших учебных заведениях», — заявил Мамука Бахтадзе.

По информации премьера, соответствующем ведомствам поручено создать открытую платформу в интернете, где будут размещены вакансии для развития молодежной экономики и трудоустройства молодых людей.

«Когда мы говорим о тесной связи образования и экономики, у нас должно быть соответствующее ощущение, что когда молодой человек получает образование, у него и в процессе обучения есть возможность, реализовать знания на практике. Это – очень важный и один из главных критериев, которым мы должны оценить успех или провал будущей реформы нашего образования. Мы будем успешными только в том случае, если, как в процессе обучения, так и после этого у наших молодых людей будет доступ к достойному рабочему месту. Это должен быть главный критерий, по которому мы должны оценивать успех реформы», — заявил Мамука Бахтадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минеральная вода «Ликани» в новой упаковке уже на прилавках
«Казмунайгаз» продал еще один актив в Грузии
Активы грузинских коммерческих банков выросли на 351, 9 млн.
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Список Отхозория-Татунашвили» - последуют ли реальные результаты против его фигурантов?
МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Отвечать за исполнение «списка Отхозория – Татунашвили» поручено министерствам иностранных дел и юстиции
Верховный суд Чечни отказался выпустить правозащитника Титиева из-под стражи
Армения пригласила Азербайджан и Турцию в Ереван на заседание ПАЧЭС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна