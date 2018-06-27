Бахтадзе: «Список Отхозория-Татунашвили» будет расширен и в него обязательно попадут все палачи

27.06.2018 16:52



"В списке 33 человека и все они обвиняются в тягчайших преступлениях против граждан Грузии. Это список, который обязательно будет расширен. Правоохранительные органы 24 часа в сутки работают над этой темой. В этот список попадут не только непосредственные исполнители, а и те люди, покрывающие преступников. Это первый шаг, предпринятый грузинским государством в этом направлении. Этот список будет расширен, отшлифован и в него обязательно войдут палачи", - заявил Бахтадзе.



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Парламент Грузии в марте принял решение о создании документа, подобного известному «Списку Магнитского».



Главная цель – защита граждан Грузии на оккупированных территориях. Поскольку у властей Грузии нет никаких рычагов для защиты своих граждан на оккупированных территориях, то авторы идеи полагают, что принятие подобного «черного списка» могло бы стать выходом из этого положения.



Список символически назван именами граждан Грузии Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория, убитыми в т.н. Южной Осетии и на КПП в Абхазии. В список включены не только предполагаемые убийцы Татунашвили и Отхозория. В принятой парламентом Грузии резолюции говорится, что в список должны быть включены все подозреваемые в убийствах, похищениях, организации пыток, негуманном отношении к гражданам Грузии на оккупированных территориях, а также покрывающие их.



Арчил Татунашвили погиб 23 февраля в здании так называемого комитета госбезопасности т.н. Южной Осетии при невыясненных обстоятельствах. Гига Отхозория был застрелен абхазским пограничником на административной границе Грузии и Абхазии.



Этот список будет расширен, отшлифован и в него обязательно попадут все палачи, - об этом в связи со "списком Отхозория-Татунашвили" заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По его словам, все люди, внесенные в список, обвиняются в очень тяжких преступлениях."В списке 33 человека и все они обвиняются в тягчайших преступлениях против граждан Грузии. Это список, который обязательно будет расширен. Правоохранительные органы 24 часа в сутки работают над этой темой. В этот список попадут не только непосредственные исполнители, а и те люди, покрывающие преступников. Это первый шаг, предпринятый грузинским государством в этом направлении. Этот список будет расширен, отшлифован и в него обязательно войдут палачи", - заявил Бахтадзе.Парламент Грузии в марте принял решение о создании документа, подобного известному «Списку Магнитского».Главная цель – защита граждан Грузии на оккупированных территориях. Поскольку у властей Грузии нет никаких рычагов для защиты своих граждан на оккупированных территориях, то авторы идеи полагают, что принятие подобного «черного списка» могло бы стать выходом из этого положения.Список символически назван именами граждан Грузии Арчила Татунашвили и Гиги Отхозория, убитыми в т.н. Южной Осетии и на КПП в Абхазии. В список включены не только предполагаемые убийцы Татунашвили и Отхозория. В принятой парламентом Грузии резолюции говорится, что в список должны быть включены все подозреваемые в убийствах, похищениях, организации пыток, негуманном отношении к гражданам Грузии на оккупированных территориях, а также покрывающие их.Арчил Татунашвили погиб 23 февраля в здании так называемого комитета госбезопасности т.н. Южной Осетии при невыясненных обстоятельствах. Гига Отхозория был застрелен абхазским пограничником на административной границе Грузии и Абхазии.











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