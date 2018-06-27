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Вольский: Двухпартийный документ Конгресса США является результатом интенсивной работы, которую проводила грузинская власть


27.06.2018   17:27
Вице-спикер парламента Гия Вольски утверждает, что подготовленный американским конгрессом двухпартийный документ является демонстрацией важной поддержки Грузии.

Как заявил Вольский, американский Конгресс принял важное решение в отношении тех стран, кто допустит и принает оккупированные территории Грузии.

«Приняты решения о военной и финансовой помощи. А также рассмотрение того вопроса, который касается введения режима свободной торговли с с США. Со стороны Америки это мощная и важная поддержка, как страны — нашего союзника и партнера», — отметил Вольский.

Вместе с тем, Гия Вольский прокомментировал заявление руководителя администрации президента Георгия Абашишвили о документе и отметил, что он является результатом интенсивной работы, которую проводила грузинская власть.

«Можно сказать, что определенный вклад внесло его отношение, но этот вопрос не решается только визитами, Абашишвили об этом знает. Это результат интенсивной работы, которую проводила власть Грузии. Если в этом имеется определенный вклад президента в ходе совершенного им визита в США, это только приветствуется. Я не буду делать саркастических комментариев на этот счет», — заявил Вольский.






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