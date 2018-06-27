Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Литвы наградит Гелу Канделаки за заслуги перед Литвой


27.06.2018   18:10
Президент Литвы Даля Грибаускайте наградит кинорежиссера, сценариста и продюсера, основателя театра теней рук и студии образовательных фильмов «Квали XXI» Гелу Канделаки за заслуги перед Литвой.

Много лет назад Геле Канделаки предлагали уехать в Литву и заниматься там педагогической деятельностью, а также создать театр теней рук в стране. Однако, режиссер решил остаться в Грузии и продолжил работать с грузинской труппой.

После этого, литовские подмастерья приехали в Грузии. В течение двух лет они учились у Гелы Канделаки искусству теней и мастерству актера.

Уникальный во всем мире грузинский театр теней рук стал международным брендом 27 мая 2017 года. Был создан дочерний бренд «Будругана-Литва». Они сыграли первый спектакль в Тбилиси. После возвращения в Литву, они продолжили с успехом давать спектакли в своей стране.

Церемония награждения Гелы Канделаки состоится во Дворце президента в Вильнюсе 6 июля.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна