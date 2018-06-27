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Президент Литвы наградит Гелу Канделаки за заслуги перед Литвой
27.06.2018 18:10
Президент Литвы Даля Грибаускайте наградит кинорежиссера, сценариста и продюсера, основателя театра теней рук и студии образовательных фильмов «Квали XXI» Гелу Канделаки за заслуги перед Литвой.
Много лет назад Геле Канделаки предлагали уехать в Литву и заниматься там педагогической деятельностью, а также создать театр теней рук в стране. Однако, режиссер решил остаться в Грузии и продолжил работать с грузинской труппой.
После этого, литовские подмастерья приехали в Грузии. В течение двух лет они учились у Гелы Канделаки искусству теней и мастерству актера.
Уникальный во всем мире грузинский театр теней рук стал международным брендом 27 мая 2017 года. Был создан дочерний бренд «Будругана-Литва». Они сыграли первый спектакль в Тбилиси. После возвращения в Литву, они продолжили с успехом давать спектакли в своей стране.
Церемония награждения Гелы Канделаки состоится во Дворце президента в Вильнюсе 6 июля.
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