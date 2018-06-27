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Грузия с оптимизмом ждет саммит НАТО - спикер парламента


27.06.2018   18:20
Находящийся с визитом в США председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что в Тбилиси оптимистично настроены в отношении предстоящего саммита НАТО в Брюсселе.

"Наши ожидания от саммита НАТО оптимистичные. Мы активно включены в процесс сотрудничества с альянсом, осуществляются различные инициативы в сотрудничестве с НАТО, что, естественно, усиливает наши возможности, и мы с нетерпением ждем каждый шаг, который будет связан с полноценной интеграцией Грузии в НАТО", - сказал И.Кобахидзе грузинским журналистам в среду.

По его словам, политика Грузии в направлении интеграции в НАТО остается последовательной и целенаправленной.

Как сообщает пресс-служба грузинского парламента, в среду И.Кобахидзе проводит встречи с американскими конгрессменами.

Как заявил журналистам конгрессмен США Дэвид Прайс, Грузия должна быть свободной в том, чтобы самой определять свой курс, а двери НАТО должны быть для нее открытыми.

При этом он назвал процесс вступления Грузии в альянс сложным и долгим. Однако, по мнению конгрессмена, до того, как Грузия станет членом альянса, есть множество направлений, где возможно сотрудничество, в частности, поддержка вооруженных сил республики, их обучение и оснащение.

Д.Прайс отметил, что США поддерживают в этом вопросе Тбилиси и ценят то, что, несмотря на изменения в правительстве Грузии, внешний курс страны не меняется.






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