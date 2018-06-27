Турция еще раз заверила Грузию в поддержке стремления Тбилиси в НАТО

27.06.2018 19:23 Главы правительств Грузии и Турции Мамука Бахтадзе и Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора высказали обоюдную готовность углублять двухстороннее сотрудничество, сообщает в среду пресс-служба правительства Грузии.



По информации пресс-службы правительства Грузии, М.Бахтадзе поздравил Б.Йылдырыма с успешным проведением в Турции президентских выборов, отметив, что Анкара является важным партнером Тбилиси.



"Стороны обсудили региональные проекты и еще большее развитие двухстороннего сотрудничества. Турецкий премьер подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и ее европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.



В пресс-службе также отмечают, что М.Бахтадзе и Б.Йылдырым заявили о готовности усилить сотрудничество в многосторонних форматах.















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