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Турция еще раз заверила Грузию в поддержке стремления Тбилиси в НАТО
27.06.2018 19:23
Главы правительств Грузии и Турции Мамука Бахтадзе и Бинали Йылдырым в ходе телефонного разговора высказали обоюдную готовность углублять двухстороннее сотрудничество, сообщает в среду пресс-служба правительства Грузии.
По информации пресс-службы правительства Грузии, М.Бахтадзе поздравил Б.Йылдырыма с успешным проведением в Турции президентских выборов, отметив, что Анкара является важным партнером Тбилиси.
"Стороны обсудили региональные проекты и еще большее развитие двухстороннего сотрудничества. Турецкий премьер подтвердил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и ее европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отмечают, что М.Бахтадзе и Б.Йылдырым заявили о готовности усилить сотрудничество в многосторонних форматах.
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