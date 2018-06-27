Бахтадзе: Зугдиди является особенным, исторический мост для того, чтобы Грузия была частью европейской семьи

27.06.2018 20:05 Мы являемся частью не только европейской семьи, мы внесли вклад в создание европейской цивилизации и сегодня, когда наш главный вызов – единство страны, эта роль и ответственность вдвойне увеличена, — об этом премьер-министр Грузии заявил на встрече с населением в Грузии.



По его словам, Самегрело, Зугдиди является особенным, исторический мост для того, чтобы Грузия была частью европейской семьи.



Премьер говорил о тех проектах, которые запланированы регионы, в том числе и о реформах ведомства Георгия Гахария и выразил надежду, что он очень достойно справится с этой задачей.



«У нас есть полная поддержка в этом направлении. Мы обязательно создадим мост, который будет проходить через Самегрело, что позволит нам возможность вернуть наших абхазских братьев путем строительства страны европейского типа и вместе строить крепкую Грузию», — заявил Мамука Бахтадзе.















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