Выборы президента Грузии обойдутся бюджету в 16 миллионов долларов

27.06.2018 20:25 Предстоящие в этом году президентские выборы обойдутся государственному бюджету в 39 миллионов лари (более 16 млн долларов). Об этом журналистам сегодня, 27 июня, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания.



По ее словам, эта сумма полностью охватывает расходы избирательной администрации. «Эта сумма будет потрачена по разным направлениям: на расходы участковых комиссий избирательной администрации и политических представителей и на телевизионную рекламу. Сумма включает закупку избирательной администрацией разных товаров и обслуживания», - сказала Жвания.



Глава ЦИК также отметила, что эти выборы будут подготовлены лучше, чем предыдущие. «Мы уже давно начали готовиться. Провели много тренингов для развития разных навыков в областных избирательных комиссиях. Проходит тренинг потенциальных юристов, также мы осуществляем разные образовательные проекты для молодежи. Думаю, эти выборы мы встретим более подготовленными, чем ранее», - заявила Жвания.



В Грузии осенью этого года состоятся выборы президента - в последний раз главу государства будут выбирать путем прямого голосования. При этом президент избирается сроком на шесть лет. По истечению этого срока Грузия окончательно станет парламентской республикой, а выборы президента будут осуществлять специальные выборщики.















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