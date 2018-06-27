Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Выборы президента Грузии обойдутся бюджету в 16 миллионов долларов


27.06.2018   20:25
Предстоящие в этом году президентские выборы обойдутся государственному бюджету в 39 миллионов лари (более 16 млн долларов). Об этом журналистам сегодня, 27 июня, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамар Жвания.

По ее словам, эта сумма полностью охватывает расходы избирательной администрации. «Эта сумма будет потрачена по разным направлениям: на расходы участковых комиссий избирательной администрации и политических представителей и на телевизионную рекламу. Сумма включает закупку избирательной администрацией разных товаров и обслуживания», - сказала Жвания.

Глава ЦИК также отметила, что эти выборы будут подготовлены лучше, чем предыдущие. «Мы уже давно начали готовиться. Провели много тренингов для развития разных навыков в областных избирательных комиссиях. Проходит тренинг потенциальных юристов, также мы осуществляем разные образовательные проекты для молодежи. Думаю, эти выборы мы встретим более подготовленными, чем ранее», - заявила Жвания.

В Грузии осенью этого года состоятся выборы президента - в последний раз главу государства будут выбирать путем прямого голосования. При этом президент избирается сроком на шесть лет. По истечению этого срока Грузия окончательно станет парламентской республикой, а выборы президента будут осуществлять специальные выборщики.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна