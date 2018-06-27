Премьер-министр Грузии принес соболезнования семье Арчила Татунашвили

27.06.2018 20:41 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сегодня навестил семью убитого на оккупированной территории Арчила Татунашвили и выразил соболезнования семье погибшего.



Мамука Бахтадзе приехал в Цилкани из Зугдиди. Он поговорил с родителями Арчила Татунашвили, выразил им поддержку и отметил, что государство использует все рычаги для наказания всех виновных.















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