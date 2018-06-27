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Президент Грузии принял журналистов, работающих в странах-членах ЕС
27.06.2018 21:08
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял около 20 журналистов, работающих в странах-членах Евросоюза. В администрации президента "Интерпрессньюс" сообщили, что Георгий Маргвелашвили говорил с журналистами о вопросе подготовки к саммиту НАТО, и акте поддержки Грузии, представленном в Конгрессе США, и поблагодарил конгрессменов за этот документ, вопрос принятия которого он поставил в ходе своего визита в США.
По сообщению пресс-службы администрации, журналисты интересовались как событиями внутри страны, так и ролью Грузии в процессах международного и регионального значения.
Разговор коснулся тем международной безопасности, методов борьбы с усиленной российской пропагандой, и вопросов вступления Грузии в Евросоюз и НАТО.
"Следует отметить, что журналисты интересовались мнением президента Грузии, можно ли считать стремление Грузии в НАТО причиной, вызвавшей российскую агрессию.
В беседе коснулись сотрудничества стран Балтии и Грузии с точки зрения разделения опыта в контексте вступления в европейские структуры"- сказано в информации.
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