Аппарат Народного защитника Грузии прекращает работу до 2 июля

27.06.2018 21:15 В связи с тем, что здание, в котором расположен аппарат Народного защитника Грузии, находится в аварийном состоянии, ведомство прекращает рабочий процесс до 2 июля 2018 года. Об этом сказано в распространенном сегодня сообщении на сайте Омбудсмена.



Граждане по-прежнему могут оставлять свои заявления в приемной офиса Народного защитника, однако их зарегистрируют только с понедельника.

Изменения также коснутся группы реагирования горячей линии. Временно связаться с оператором можно по номеру – 5 98 08 30 06, также возможно обращение по электронному адресу info@ombudsman.ge.



Народный защитник приносит извинения гражданам и надеется, что технические проблемы вскоре будут разрешены.



Здание офиса омбудсмена значительно пострадала в результате землетрясения, которое произошло 5 июня. Трещин в стенах стало больше и продолжение работы сотрудников аппарата в таких условиях было небезопасным. В понедельник аппарат Омбудсмена надеется переехать в арендованное здание.



«На ближайшем заседании правительства запланировано выделить дополнительную сумму для аппарата Народного защитника, что даст нам возможность временно арендовать альтернативную площадь. Аппарат Народного защитника приложит все усилия, чтобы в процессе ведущегося делопроизводства не возникло препятствий», — говорится в сообщении Омбудсмена.



После землетрясения в офисе Омбудсмена была проведена экспертиза, которая подтвердила повреждения третьей степени. При этом, отмечают в аппарате, дополнительную угрозу создают толчки, возникающие из-за ведущихся неподалеку от здания ремонтных работ.



Новости-Грузия











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