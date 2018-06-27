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Субари: Выход из женевского формата является позицией России, а не абхазов


27.06.2018   21:19
Постоянно есть эти проблемы. Это сознательно происходит, и используют все поводы, поскольку очень хотят выйти из этого международного формата. В данном случае это позиция России, а не абхазской стороны - заявил министр по делам беженцев и расселения Созар Субари в Зугдиди, в разговоре о возможной отмене гальского и женевского формата.

По словам Субари, именно активизируя женевский формат, следует достичь тех результатов, для которых он вообще был создан.

"Прежде всего, главное, чтобы вопросы, которые стоят на этих форматах, постоянно оставались в международной повестке дня. Периодически происходит то уход, то срыв встречи, но в целом формат все равно продолжается"- заявил Созар Субари.

Сухуми недоволен "Списком Отхозория-Татунашвили", и оценивает его, как очередной "провокационный" шаг со стороны Тбилиси. А также угрожает срывом женевского формата. Сегодня же абхазы и представители Российской Федерации сорвали гальскую встречу, поскольку грузинская сторона не согласилась изъять из повестки дня вопрос Гиги Отхозория.

Продолжатся или нет женевские и гальские встречи, пока не известно.

В связи с т.н. черным списком премьер-министр, находящийся в Зугдиди отметил, что он еще больше будет расширен. Об этом списке говорила также государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.






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