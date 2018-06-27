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Председатель парламента Грузии встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США


27.06.2018   22:35
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном.

На встрече, на которой присутствовали председатели парламентов Украины, Молдовы, Лиетувы и Польши, говорили об еще большем углублении сотрудничества в двухстороннем и многостороннем форматах.

Внимание было уделено роли Парламентской ассамблее Грузии-Молдовы-Украины и важности тесного сотрудничества ассамблеи с Конгрессом США. Была подчеркнута важность трехстороннего парламентского формата в деле достижения общих целей. Пол Райан подтвердил председателям парламентов Грузии, Украины и Молдовы поддержу и готовность к сотрудничеству.

«Сегодня у председателей парламентов пяти стран была встреча со спикером Райаном. На этой встрече мы говорили как о двухстороннем сотрудничестве, перспективах сотрудничества каждой страны с Соединенными Штатами Америки, так и о многосторонних форматах сотрудничества. Мы поделились опытом нашего сотрудничества – я подразумеваю региональный опыт и говорили о том, насколько важна поддержка Америки, как в отношении каждой страны, так и региона в целом.

Соединенные Штаты Америки играют значительную роль с точки зрения обеспечения безопасности и стабильности в нашем регионе и очень важно, чтобы поддержка Соединенных Штатов Америки с этой точки зрения продолжалась», — заявил председатель парламента Грузии после встречи.






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