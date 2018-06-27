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США просят союзников в Европе не поддерживать "Северный поток-2"


27.06.2018   22:54
Соединенные Штаты Америки по-прежнему считают вторую нитку "Северного потока" политическим проектом, который не стоит завершать.

Об этом заявил в комментарии "Европейской правде" заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

Дипломат подчеркнул, что этот трубопровод не поможет диверсификации поставок газа в Европу, поскольку газ пойдет от тех же месторождений и к тем же регионов, и единственное отличие - то, что он пойдет в обход Украины.

"Северный поток" не увеличит объемы поставки газа в Европу, так что этот проект - чисто политический. И мне кажется, что канцлер Меркель в последние месяцы также начала это признавать", - заявил он.

"Мы считаем "Северный поток" очень плохой идеей для энергетической диверсификации в Европе, которая очень вредит Украине, поэтому США не поддерживают его и советуют своим союзникам в Европе не поддерживать этот проект", - добавил Джон Салливан.






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