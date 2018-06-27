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Американские конгрессмены представили двухпартийную резолюцию в поддержку Грузии


27.06.2018   23:33
Два американских конгрессмена Тед По и Джеральд Коннолли 26 июня представили в Палату представителей двухпартийную резолюцию, которая в очередной раз подтверждает поддержку в отношении суверенитета Грузии со стороны США и осуждает «насильственный и незаконный захват Россией Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии».

Проект резолюции под названием «Акт поддержки Грузии», призывает к расширению помощи Грузии в сфере безопасности, чтобы страна могла усилить собственные оборонные возможности, в том числе, возможности Вооруженных сил. Кроме того, с целью задействования двустороннего Соглашение о свободной торговле, проект резолюции призывает Администрацию США активизировать переговоры с властями Грузии.

Документ также призывает президента США, установить визовые и финансовые ограничения тем лицам, которые участвовали или ответственны за нарушения прав человека в двух оккупированных регионах и просит госсекретаря, «разработать стратегию против дезинформационных и пропагандистских кампаний со стороны России для улучшения возможностей Грузии».

По словам конгрессмена Теда По, представленный проект подтверждает «полную поддержку Грузии со стороны США». «США не поддерживают захват 1/3 территорий Грузии со стороны России», — заявил конгрессмен.

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который находится с официальным визитом в США 26-28 июня, сегодня встретился с конгрессменами По и Конноли, которых поблагодарил за представление ими проекта. Кобахидзе назвал проект «историческим документом», и выразил надежду, что Конгресс поддержит его.

Резолюцию прокомментировал руководитель Администрации президента Грузии Георгий Абашишвили. «Акт поддержки Грузии является важнейшим историческим документом», — заявил он, добавив, что инициатива по принятию акта принадлежит президенту Георгию Маргвелашвили, который данную инициативу впервые озвучил во время своего визита в Вашингтон в марте 2018 года.

За шесть дней до представления проекта резолюции, восемь американских конгрессменов представили проект двухпартийной резолюции по Грузии, Украине и Молдове, в котором в очередной раз подтверждается поддержка со стороны США в отношении усилий этих трех стран по «сохранению политического суверенитету и территориальной целостности».






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