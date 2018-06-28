Глава МИД Грузии встретится с представителями дипкорпуса в связи со «списком Отхозория-Татунашвили»

28.06.2018 12:09 Министерство иностранных дел Грузии начинает активные действия для ознакомления наших международных партнеров со «списком Отхозория-Татунашвили». Одним из первых шагов будет встреча с аккредитованным в Грузии дипломатическим корпусом», - об этом глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, говоря о плане действий, разработанном в связи со «списком Отхозория-Татунашвили».



Как сообщили «IPN» во внешнеполитическом ведомстве, на встрече с дипкорпусом детально будет рассмотрено то, что представляет собой этот список, по каким критериям он был составлен и какие шаги должны быть предприняты со стороны международного содружества.



«До того, пока этот список был официально обнародован, мы уже были в активной коммуникации с партнерами, результатом чего являются принятая Европарламентом резолюция и инициированный Палатой представителей США законодательный акт. Этот процесс продолжится и в будущем, наши дипломатические миссии, наши партнеры, все международные организации, как индивидуально, так и в многосторонних форматах будут активно вовлечены в этот процесс», - отметил Давид Залкалиани.

По его же словам, МИД продолжит активное сотрудничество со всеми партнерами, чтобы в отношении тех лиц, которые совершили преступления на грузинских оккупированных территориях, были приняты соответствующие санкции.



В «список Отхозория – Татунашвили», состоящий из 33 человек, внесены следующие лица: 1. Давид Джемалович Гурциев; 2. Алик Фиродович Табоев; 3. Рашид Канджи-оглы; 4. Славис Святославович Бадия; 5. Рауль Махтович Кортава; 6. Заур Андреевич Читанава; 7. Циброна (Эка) Ахалая; 8. Отар Турнанба; 9. Алика Цабрия; 10. Руслан Дементьевич Джопуа; 11. Роза Джоджоевна Мирцхулава; 12. Димитр Аршба; 13. Владимир Гуния; 14. Алхаз Мирцхулава; 15. Гия Тужба; 16. Генрих Генрихович Чанба ; 17. Владимир Григорьевич Ануа; 18. Заур Цецхладзе , он же Михаил Тарба; 19. Геннадий Багратович Ашхацава; 20. Гела Аликович Ванача; 21. Отар Палавандзия; 22. Олег Папаскири; 23. Африкан Бганба; 24. Вахтанг Убирия; 25. Владимир Эминович Начач-оглы; 26. Шурик (Александр) Кокоскерия; 27. Лев Сардионович Биченов; 28. Гия Туаев; 29. Писо Иванович Вазагов; 30. Тамаз Отарович Бестаев; 31. Рамчик Эдикович Пухаев; 32. Аркадий Отарович Дзеранов; 33. Зураб Тенгизович Дудаев.



Эти лица являются обвиняемыми и осужденными за убийства, похищения, пытки и негуманное обращение, тяжелый вред здоровью граждан Грузии на оккупированных территориях, а также за покрывательство этих преступлений.















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