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12 человек задержаны в Турции за словесное оскорбление Реджепа Тайипа Эрдогана


28.06.2018   12:13
Суд города Измир на западе Турции арестовал 12 человек, которые выкрикивали оскорбления в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана перед многотысячным митингом его основного соперника на президентских выборах Мухаррема Индже в этом городе в минувший четверг, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что арестованные скандировали ругательства, находясь перед митингом в ресторане, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Позднее соответствующее видео было размещено в соцсетях. Арестованным предъявлены обвинения в оскорблении высших должностях лиц.

За оскорбление президента по турецким законам предусматривается денежный штраф или тюремное заключение на срок от одного года до четырех лет. Оппозиция обвиняет власти в том, что они используют эту статью для репрессий против несогласных с политикой, проводимой Эрдоганом.

В Турции 24 июня прошли досрочные президентские и парламентские выборы. По предварительным данным обработки 100% бюллетеней, действующий президент Тайип Эрдоган победил с результатом 52,6%, его главный соперник — лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже — набрал 30,6% голосов.






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