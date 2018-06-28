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Сулхан Саладзе: Две проблемы Минюста – прозрачность, и преследование отличающегося мнения


28.06.2018   13:04
Я бы выделил две основные проблемы в деятельности Высшего совета юстиции – прозрачность, и преследование отличающегося мнения – заявил журналистам председатель "Ассоциации молодых юристов Грузии" Сулхан Саладзе до презентации результатов мониторинга деятельности совета.

По его словам, преследование отличающегося мнения касается особенно членов-не судей.

"Мы видим, что в совете уже на уровне законопроектов обсуждают, как судьи-члены могут осуществить "превенцию" в отношении отличающегося мнения. Это, безусловно, не способствует прозрачности, и открытости системы. Есть очень много вопросов в связи с бессрочным назначением судей, дисциплинарным делопроизводством, доступностью для средств массовой информации и т.д. Многие проблемы, о которых мы говорили в 2017 году, остаются и в текущем году. А также чрезвычайно важен состав совета. Правда, состав был обновлен, но как этот процесс шел, является вопросом отдельного рассмотрения. В совете есть определенная группа, которая оказывает влияние, и контролирует судебную систему" - заявил председатель АМЮГ.

По его словам, в докладе говорится о рекомендациях, а также о проведении необходимых реформ, однако, у него нет ожидания того, что эти рекомендации будут выполнены.

"Мы в течение многих лет видим проблемы. Годами видим механическое, а не хирургическое вмешательство, поэтому сегодняшняя презентация покажет, насколько они готовы к реформам" – заявил Сухан Саладзе.







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