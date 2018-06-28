«Православные парламентарии» соберутся в Грузии в следующем году

28.06.2018 13:20 Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в следующем году пройдет в Грузии, передает РИА Новости со ссылкой на решение МАП в Афинах.



Грузинская делегация второй год предлагает провести генеральную ассамблею в Тбилиси. Руководство МАП поддержало просьбу.



Однако при обсуждении генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис потребовал гарантий, что грузинское государство разрешит въезд всем участникам МАП. Грузинская делегация заявила, что парламент не выдает визы, но они сделают все возможное, чтобы не было запрета на въезд кому-либо из членов МАП.



Депутат Госдумы РФ Константин Затулин заявил, что если дело в нем, поскольку ему запрещен въезд в Грузию, то он не хотел бы быть препятствием для проведения ассамблеи МАП в Тбилиси и он не возражает против этого.



Президент генеральной ассамблеи МАП, депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сказал РИА Новости, что депутаты считают важным провести эту конференцию в Грузии, чтобы грузинские верующие не чувствовали себя в отрыве от общих православных процессов в политике.



"Мы считаем ненормальным, что между Грузией и Россией отсутствуют нормальные каналы общения. Мы считаем, что диалог в сфере православия поможет восстановить нормальные отношения, взаимопонимание и взаимоуважение", — сказал Гаврилов.



По его словам, делегатам МАП хотелось бы встретиться не только с коллегами – парламентариями Грузии, но и с патриархом, священноначалием, посетить древние святыни, монастыри.



Межпарламентская Ассамблея Православия была создана по инициативе греческого парламента в 1993 году. Участниками МАП являются православные депутаты из: Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Греции, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Финляндии, Черногории, Чешской Республики, Эстонии, а также депутатские группы из Австралии, США, Азии и Африки.















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