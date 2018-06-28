США и пять европейских государств, в том числе и Грузия, планируют создание международного центра против российской агрессии

28.06.2018 14:09 Это заявление сделал председатель украинского парламента Андрей Парубий в Вашингтоне после встречи со спикером Палаты представителей США. Как заявил председатель Верховной Рады, Пол Райан заинтересовался данной идеей.



«Спикера Райана очень заинтересовала эта идея. Она уже реализуется на межпарламентских ассамблеях Молдовы, Литвы, Грузии, Украины, Польши. Мы уже работаем над этим. Но мы хотим выйти на больший масштаб, на более широкое сотрудничество», — заявил Андрей Парубий.



По словам спикера Рады, создание центра предполагает объединение усилий на парламентском уровне для проработки общей стратегии противодействия гибридным угрозам, которые существуют в разных сферах. В том числе, речь идет об экономическом, политическом, информационном, энергетическом измерениях, а также вопросах безопасности.



Как заявляет председатель парламента Украины, на конференции были сформированы общие видения, после чего будет создан центр. По его словам, конференция, предположительно, будет проведена осенью.

















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