В резолюции Парламентской ассамблеи Евронест признано, что Россия является источником дестабилизации в регионе

28.06.2018 14:19 В Европарламенте состоялась пленарная сессия Парламентской ассамблеи Евронест.



По информации пресс — службы парламента, члены парламентов Грузии, Молдовы, Украины, Армении и Азербайджана и Европарламента утвердили совместные резолюции.



Ассамблея приняла резолюцию, которая была создана при соавторстве председателя комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава и европарламентария Гуннара Хокмарка на тему: «Вызовы безопасности в странах Восточного партнерства и усиление роли Евросоюза в их урегулировании».



Тамар Хулордава в разговоре обратила внимание на безопасность региона и существующие вызовы.



«У нас есть пять конфликтов в шести странах Восточного партнерства. Эти конфликты, посягательство на территориальную целостность и суверенитет препятствуют нам в нормальном развитии. Безопасность нашего региона и вызовы — не единственная проблема. Мир и стабильное демократическое развитие в наших странах напрямую связаны с миром, стабильностью и безопасностью на всем европейском континенте », — заявила глава делегации Тамар Хулордава.



В резолюции отмечается, что: безопасность стран Восточного партнерства определяет стабильность и безопасность ЕС, а существующие конфликты препятствуют реализации общих интересов; в резолюции признает, что Россия является источником дестабилизации в регионе, осуждает агрессию России, призывает к выводу войск, отзыву признания и защите норм международного права; призывает ЕС активно участвовать в разрешении конфликтов, укреплять сотрудничество с партнерами в области политики обороны и безопасности.



Кроме запланированных резолюций, Парламентская ассамблея Евронест приняла чрезвычайные резолюции, в том числе по инициативе Тамар Хулордава была принята резолюция на тему: «О многолетней финансовой рамке Евросоюза после 2020 года и укреплении восточного партнерства»; специально были приняты резолюции об украинских политзаключенных в России и ускорении ратификации соглашения всеобъемлющего и обновленного партнерства Армении с Евросоюзом.



На пленарном заседании прошли дебаты по вопросам борьбы с отмыванием денег и коррупцией в странах Восточного партнерства. Об этом вопросе говорили приглашенные представители неправительственных организаций, Еврокомиссии и Совета Европы. Были отмечены достижения Грузии с точки зрения борьбы с коррупцией, в результате чего наша страна опережает не только страны Восточного партнерства, но и некоторых членов Евросоюза.



На заседании Тамар Хулордава представила Парламентской ассамблее Евронест доклад о деятельности рабочей группы ассоциированных стран.



«Совместная рабочая группа трех ассоциированных стран в Парламентской ассамблее имеет как политическое, так и практическое значение. Политически, она дает партнерам возможность лоббировать интересы перед европейской стороной, и с другой стороны, способствует трем странам обмениваться опытом друг с другом и легче проходить амбициозный и сложный план сближения с Евросоюзом», — заявила председатель комитета по интеграции с Европой.



По ее словам, Парламентская ассамблея Евронест служит цели углубления отношений между странами Восточного партнерства и Европарламента и обмена опытом.



«Эта парламентская платформа помогает нам в лоббировании общих интересов совместными усилиями. Грузия является лидером в регионе, однако мы хотим, чтобы отношения с Евросоюзом перешли на новый этап. Грузия делает для этого многое. На Парламентской ассамблее еще раз было подтверждено, что наши усилия видят и ценят и наши европейские партнеры», — заявила Тамар Хулордава.















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