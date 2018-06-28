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Весенняя сессия парламента закроется завтра
28.06.2018 14:24
Вице-спикер парламента Грузии Звиад Дзидзигури на сегодняшнем пленарном заседании напомнил депутатам, что весенняя сессия в законодательном органе завершится 29 июня.
«Завершение весенней сессии определено конституцией, завтра должен быть исполнен государственный гимн и парламент закроет весеннюю сессию, хочу, чтобы мы знали это. У нас есть конституционное обязательство в связи с завтрашним заседанием», — заявил Звиад Дзидзигури.
Вместе с тем, после закрытия весенней сессии, законодательный орган продолжит работу в формате внеочередных заседание и не исключено, что президента Георгия Маргвелашвили попросят созвать их до конца июля, так как парламенту нужно принять много законодательных и кадровых изменений. В частности, парламенту предстоит утвердить как новое правительство, так и Главного прокурора, также рассмотреть отчеты Народного защитника за 2017 год и о деятельности Службы государственного аудита.
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